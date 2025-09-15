Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Holdingin patronları Mehmet Şakir Can ve Kemal Can ise aranmaya devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler

Soruşturma kapsamında daha önce 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Habertürk ve Show TV yöneticisi Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu beş şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Holding patronları aranıyor

Can Holding’in patronları Mehmet Şakir Can ve Kemal Can ile birlikte beş kişi ise gözaltına alınmak üzere aranmaya devam ediyor.

121 şirket TMSF’ye devredildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Suçlamalar neler?

Soruşturma, kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme ve vergi kaçakçılığı iddialarını kapsıyor. İddialara göre, yaklaşık beş yıllık süreçte oluşturulan örgüt şemasıyla şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar lira girdi. Başsavcılık, zanlıların hem ekonomik güçlerini artırmayı hem de kamuoyunda güç ve itibar elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.