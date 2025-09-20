İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum atandı. Şirketler, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla hareket etmekle suçlanıyor. Soruşturma, TMSF, MASAK ve emniyet birimleriyle işbirliği içinde devam ediyor.

Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda daha önce el koyma tedbiri uygulanarak hakkında kayyum ataması kararı verilen holding bünyesindeki 9 aktif şirketin yönetimi için kayyum atandı.

Soruşturma sonucunda, kayyum atanan şirketlerin mal varlıklarının herhangi bir tedbire tabi tutulmadığı ve bu şirketlerin suç örgütü faaliyetlerine hizmet ettiği tespit edildi. Kayyum atanan şirketler şunlardır:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ MCN Petrol AŞ Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ

Soruşturma genişletildi

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda genişletilerek devam edeceği belirtildi. Ayrıca, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin suç örgütü aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri akladıkları ve çeşitli şirketler arasında paraların aktarıldığı öne sürüldü. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle yapılan çalışmalar, holdingin denetim mekanizmalarını zorlaştırarak suç gelirlerini aklamayı amaçladığını ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlarından elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiğini gösteriyor. Ayrıca, eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde yapılan şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği ifade ediliyor.

10 şüpheliye gözaltı kararı verilmişti

Düzenlenen operasyonlarda 121 şirketin mal varlığına el konulurken, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da yer alıyor. Firari bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" uygulanması talep edilmişti. Hakimlik, tutuklama ve adli kontrol kararlarını verdi.