Can Holding soruşturması kapsamında, holding ve bağlantılı 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi. İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında iş insanı Arafat Bingöl, akademisyen Remzi Sanver ve medya yöneticisi Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.



Soruşturma derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç örgütü kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, holding ve ilişkili şirketlerin hesaplarında 2020–2021 yılları arasında toplam 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz finansal hareket belirlendi.

Dört ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli Mersin, Iğdır ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda aralarında iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, medya yöneticisi Kenan Tekdağ ve Can Holding sahiplerinden Şakir Can ile Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Üç kişinin yurt dışında olduğu belirlenirken, altı şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 121 şirkete ait mal varlıklarına da el konuldu.

Vergi kaçakçılığı ve sahte fatura iddiaları

Başsavcılık açıklamasına göre holding bünyesindeki bazı şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı, gerçekte mal hareketi olmamasına rağmen yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu yöntemlerle kayıt dışı kazanç sağlandığı ve örgütlü bir sistemin sürdürüldüğü ifade edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Can Holding soruşturması kapsamında daha önce 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 5 şüpheli tutuklanmıştı. Medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmış; Ciner’e ait Park Holding ve bağlı şirketlerine TMSF kayyum atamıştı.