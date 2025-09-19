Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden “suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu” ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirkete sokulması ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi iddialara yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yetkisizlik kararı verildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Karar sonrası dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na gönderildi.

Soruşturmanın kapsamı

İddialara göre Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu belirtiliyor. Örgüt, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devrede

Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na intikal etmesiyle soruşturmanın daha kapsamlı ve örgütlü suçlar çerçevesinde yürütülmesi bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam edeceğini belirtti.