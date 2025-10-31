İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin İran’daki bağlantılarını araştırmak için İran Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi. Yazı ile, holding yetkilileri hakkında İran’da herhangi bir soruşturma olup olmadığı soruldu ve varsa ilgili belgelerin istinabe yoluyla iletilmesi talep edildi.

Soruşturmanın kapsamı

Can Holding yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında soruşturma yürütüyor.

Yapılan araştırmalar sonucu, holdingin İran’da bir tütün fabrikası olduğu tespit edildi. Bu gelişme, soruşturmanın uluslararası boyut kazanmasına yol açtı.

İran Adalet Bakanlığı’na yazı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İran Adalet Bakanlığı’na yazı göndererek, Can Holding yetkilileri hakkında İran’da herhangi bir soruşturma olup olmadığını sordu. Talep edilen yazıda, varsa ilgili evrakların istinabe yoluyla paylaşılması istendi.

Uluslararası iş birliği

Soruşturmanın uluslararası boyutu, Can Holding’in İran’daki faaliyetleriyle ilgilenilmesini gerektiriyor. Türkiye ve İran adli makamları arasındaki bu yazışma, şüphelilerin uluslararası bağlantılarının detaylı şekilde incelenmesini sağlayacak.