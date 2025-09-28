İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından soruşturma yürütüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreç, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları üzerine genişletildi.

Suçlama ve iddialar

Soruşturma dosyasında, Can Holding bünyesindeki bazı şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri olduğu, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldığı iddia edildi.

Örgüt yapılanması

Soruşturma belgelerine göre, holding yapısı altında çıkar amaçlı bir örgüt kuruldu ve bu örgütün Kemal Can ile Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği öne sürüldü. Çok sayıda şirketin aynı alanda kurulmasıyla denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumlulukların dağıtıldığı ifade edildi.

Kayyum atanan şirketler

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bunlar arasında medya, enerji, eğitim ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar:

Habertürk Gazetecilik

Show Televizyon Yayıncılık

Doğa Okulları İşletmeciliği

Bosphorus Medya Grubu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son kararına göre Can Holding’e bağlı 10 şirkete daha kayyum atandı.

Gözaltılar ve tutuklama kararları

İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hakimlik, Kemal Can’ın yanı sıra D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç.’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.