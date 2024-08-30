Müzik severlerin heyecanla beklediği Can Ozan konseri, 20 Eylül 2024 Cuma günü saat 22:00’de Ooze Venue’de gerçekleştirilecek.

Sanatçı, etkileyici performansları ve enerjik sahne şovları ile biliniyor. Konser, Can Ozan’ın dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı vaat ediyor. Ooze Venue, konforlu atmosferi ve kaliteli ses sistemleri ile bu özel geceye ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, müzikseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir fırsat sunuyor. Can Ozan’ın sahneye çıkacağı bu gece, şehrin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkacak.