Bundesliga’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Can Uzun, Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyiyor.

Almanya Milli Takımı’ndan davet almasına rağmen tercihini Türkiye A Milli Futbol Takımı’ndan yana kullanan Uzun, Bulgaristan maçında Montella tarafından son dakikalarda oyuna alınarak milli formayı giydi.

Can Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya’nın Regensburg kentinde dünyaya geldi.

Henüz 19 yaşında olan genç futbolcu, 1,86 metre boyunda ve 10 numara (ofansif orta saha) pozisyonunda görev yapıyor.

Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve son vuruşlardaki etkili performansıyla Almanya ve Türkiye’de futbol otoritelerinin ilgisini çekiyor.

Can Uzun’un oynadığı takımlar (Kariyer geçmişi)

Tarih Takım Kategori 01.07.2012 Regensburg Alt Altyapı 01.07.2013 Ingolstadt Alt Altyapı 01.07.2019 Nürnberg Alt Altyapı 01.07.2020 Nürnberg U17 Genç Takım 01.07.2022 Nürnberg U19 Genç Takım 01.07.2023 Nürnberg A Takım 02.07.2024 Eintracht Frankfurt A Takım

Can Uzun, Nürnberg formasıyla gösterdiği üstün performans sonrası 2024 yazında Frankfurt’a transfer oldu. Almanya Bundesliga’da genç yaşına rağmen istikrarlı bir çıkış yakaladı.

Can Uzun’un piyasa değeri ne kadar?

Transfermarkt verilerine göre Can Uzun’un güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

Genç yaşına rağmen bu rakam, onu Türk futbolunun en değerli oyuncularından biri haline getiriyor.

Frankfurt formasıyla attığı goller ve oyun zekâsı sayesinde kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girdi.

Milli takım tercihi ve geleceği

Can Uzun, altyapı seviyelerinde Almanya forması giyse de, A Milli seviyede tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın çağrısıyla milli takım kadrosuna katılan Uzun, geleceğin “10 numarası” olarak görülüyor.

Uzmanlara göre Can Uzun, önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın elit kulüplerine transfer olabilecek potansiyele sahip.