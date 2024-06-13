"Erkenci Kuş", "Dolunay", ve "İnadına Aşk" gibi popüler dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, İtalya'da yer aldığı projelerle de dikkat çekiyor. Özellikle "Gossip Girl" dizisinden tanınan Ed Westwick ile birlikte rol aldığı "Sandokan" projesiyle gündemde olan Yaman, sosyal medya platformlarını terk etme kararı aldı. Yakışıklı oyuncunun, sosyal medyanın faydalarından ziyade zararlarını hissettiği ve bu nedenle Instagram hesabını kapattığı iddia ediliyor. Kariyerine ve kişisel hayatına odaklanmak isteyen Yaman, sosyal medyanın dikkat dağıtıcı etkisinden kurtulmak amacıyla böyle bir adım attı.

İtalya'da Devam Eden Kariyer

"Bay Yanlış" dizisinin final yapmasının ardından kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, burada birçok yeni projeye imza atmaya devam ediyor. İtalyan hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu, sosyal medya yerine işlerine ve projelerine odaklanmayı tercih ediyor.