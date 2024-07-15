İtalya'da hayatını sürdüren Can Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile bir partide sarmaş dolaş görüntülendi.

Son olarak Diletta Leotta ve aktris Francesca Chillemi ile yaşadığı aşklar ile gündeme gelen Can Yaman, bu sefer gönlünü bir dans hocasına kaptırdı. Önceki akşam eğlenmek için dışarı çıkan ikili, bir barda samimi anlar yaşarken objektiflere yakalandı. Yaman ve Venanzi'nin sarmaş dolaş görüntüleri, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1 milyon euro'luk teklife red

Dünya çapında tanınan bir oyuncu haline gelen Can Yaman, geçtiğimiz aylarda Dubaili bir aileden aldığı yemek teklifini kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetmişti. Aile, Yaman'la tanışıp yemek yemek için tam 1 milyon euro teklif etmişti ancak Yaman, bu teklifi kabul etmedi.

Milyonluk hesabını kapattı

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Can Yaman, bir süre önce 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını Türkiye'ye kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise hesabını tamamen kapatan Yaman, bu kararıyla da dikkatleri üzerine çekti.