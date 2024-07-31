Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucunda, lastik bot içinde hareket halinde bulunan 15 kaçak göçmen yakalandı. Aralarındaki 5 çocukla birlikte göçmenler, yasal işlemler için Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, lastik bot içerisindeki kaçak göçmenleri tespit etti. Olayın duyulmasının ardından, bölgeye hızla müdahale eden ekipler, kaçak göçmenleri durdurdu ve güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-81’ tarafından gerçekleştirilen operasyonda, lastik botun içinde toplam 15 kaçak göçmen bulundu. Yakalanan kişiler arasında 5 çocuk da yer aldı. Ekipler, göçmenleri sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemleri alarak işlemlerinin yapılması için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Yakalanan kaçak göçmenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak. Bu tür operasyonlar, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak devam ediyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı çalışmaları, denizden yasa dışı yollarla yapılan göç hareketlerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.