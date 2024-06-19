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Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki Yemen ve Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

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