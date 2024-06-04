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Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş sona erdi

Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş sona erdi

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" ve "KB-4319" ekipleri, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki Afganistan uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

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