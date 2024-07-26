Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 22 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar, denizde yaşanan tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Afganistan uyruklu göçmenler Hıyarlık mevkisinde kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, "KB-20" ve "KB-4304" botlarıyla Çakmak Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun tespit edilmesinin ardından bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Hıyarlık mevkisinden karaya çıkan Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen, 4'ü çocuk olmak üzere yakalandı.

Aynı bölgede, lastik botlarının motoru arızalanan ve sürüklenen diğer bir grup düzensiz göçmen de kurtarıldı. Bu grubun içinde 2'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yer alıyordu. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.