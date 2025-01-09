Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot, içinde 14’ü çocuk olmak üzere toplam 26 kaçak göçmenle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından ilgili merkeze sevk edildi.

İlginç kurtarma hikayesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motoru arızalanarak sürüklenmeye başlayan lastik bot içerisindeki 26 kaçak göçmen için Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. 14’ü çocuk olmak üzere 26 göçmen, Sahil Güvenlik botu TCSG-905 tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin yer aldığı lastik bot, motor arızası nedeniyle denizde sürüklendi. Yardım çağrısı üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye intikal etti. TCSG-905 botu ile yapılan kurtarma operasyonunda, göçmenler güvenli bir şekilde alındı.

Kurtarılan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) sevk edilerek süreç devam ettirildi. Yetkililer, göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.