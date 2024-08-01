Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki farklı yerde lastik botları içinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Hızla bölgedeki intikal eden ekipler, TCSG-8 ve KB-119 botları ile hareket halindeki lastik botlarını durdurarak, içlerinde bulunan göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Kaçak göçmenler teslim edildi 

Yakalanan göçmenler arasında 8 çocuk da bulunuyordu. Yapılan kaçakçılığın ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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Kaynak: İHA