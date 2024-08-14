Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘KB-119’, bölgeye intikal ederek yardım talebinde bulunan botu tespit etti.

Yardım çağrısının alınmasının ardından, ‘KB-119’ botu, arızalanan lastik botu güvenli bir şekilde yanına alarak içerisindeki 17 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından gerekli sağlık kontrolleri ve işlemler için Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin etkili ve hızlı müdahalesi sayesinde, tehlikeli koşullarda denizde bulunan kaçak göçmenler sağ salim kurtarıldı. Olay, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önemli rolünü ve operasyonel etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kaçak göçmenlerin durumu ve süreçle ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.