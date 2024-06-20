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Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan kaçak göçmen lerin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve acil yardım talebinde bulunduğu bilgisi Sahil Güvenlik ekiplerine ulaştı. Hemen bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’, sürüklenen botu kısa sürede tespit etti. Ekipler, lastik botta mahsur kalan 18 kaçak göçmeni başarılı bir şekilde kurtararak güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı.

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