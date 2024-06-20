Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti.
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan kaçak göçmenlerin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve acil yardım talebinde bulunduğu bilgisi Sahil Güvenlik ekiplerine ulaştı. Hemen bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’, sürüklenen botu kısa sürede tespit etti. Ekipler, lastik botta mahsur kalan 18 kaçak göçmeni başarılı bir şekilde kurtararak güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna aldı.
Kurtarılan 18 kaçak göçmen, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Editör: Sedef Didem Ezme