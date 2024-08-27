Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili aldığı ihbar üzerine hızlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurarak 18 kişiyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından durdurulan lastik bot içinde toplam 18 kaçak göçmen yer aldı. Bu göçmenler arasında 3 çocuk da bulunuyordu. Operasyon sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Burada göçmenlerin kimlik tespiti yapılacak ve yasal işlemler başlatılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz yolu ile yapılan kaçak göçmen geçişlerini önlemek amacıyla operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu tür operasyonlar, hem deniz güvenliğini sağlamak hem de insan kaçakçılığıyla mücadele etmek açısından büyük önem taşıyor.