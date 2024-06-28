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Göçmenler, güvenli bir şekilde kıyıya getirildikten sonra işlemleri tamamlanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonu, düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğunu sonlandırdı. Acaba bu olay, bölgedeki düzensiz göçmen trafiğinde azalma sağlayacak mı?

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-28" ve "KB-119" botları, Ege Denizi'nin kuzeyinde, Ayvacık açıklarında tespit edilen hareketli lastik botları durdurdu. İki farklı bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Afganistan uyruklu 30’u çocuk toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı.

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