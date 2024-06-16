Kaza detayları ve ilk müdahale

Kaza, saat 19.00 sıralarında Assos mevkisinde gerçekleşti. Ayvacık istikametine seyir halinde olan Arda Ünal'ın kullandığı 34 HKT 764 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçmek için tali yoldan çıkan Vahdettin Çakır'ın yönetimindeki 17 PA 895 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Vahdettin Çakır, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı.