Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, Çanakkale’nin yıllardır çözülemeyen sosyal konutlar sorununa dikkat çekti. Erkek, belediye bünyesinde bulunan yapı test laboratuvarı ve zemin laboratuvarı ile yapılan çalışmaların önemine değinerek, 2019 yerel seçimlerinde yaşananları hatırlattı ve sosyal konutların riskli alan ilan edilmemesinin sorunun çözümsüz hale gelmesine neden olduğunu belirtti.

Sosyal konutlar sorununa ortak çözüm

Muharrem Erkek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "2000 yılından sonra yapılan yapılarla, öncesinde yapılan yapılar arasında ciddi farklılıklar var. Bir yapı test laboratuvarımız, zemin laboratuvarımız var belediyenin bünyesinde. Sosyal konutlar, bütün kurumların birlikte çalışması ile çözülebilecek bir sorundu."

Başkan Erkek, sosyal konutlar kadar kentsel dönüşümün de önemli olduğunu vurguladı: "Yalnızca sosyal konutlar değil başka alanlar da var, kentsel dönüşümün yapılması gereken ama vatandaşımızın ekonomik imkanları da ortada. Kentsel risk haritası da oluşturuyoruz."

Hemşehrilerin evleri yenileniyor

Barbaros Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Erkek, "Barbaros Mahallesi’nde iki kattan dört kata neden çıkardık, orada dar gelirli hemşehrilerimiz evlerini yenilesin diye, birçoğu da yeniledi. Sosyal konutlarla ilgili bakanlık düzeyinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sosyal konutlar konusunun tek başına belediyenin çözebileceği bir mesele olmadığını belirten Erkek, bu konuda tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.