Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, mayıs ayı boyunca 144 kedi ve 72 köpeğin kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından operasyon geçiren hayvanlar, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra alındıkları bölgelere geri bırakıldı. Ayrıca, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 480 sokak hayvanının muayene ve tedavisi yapıldı.

Müdürlük, kent genelinde bulunan mama odaklarının bakımını ve kontrolünü düzenli olarak yapıyor. Hemşehrilerden de, sıcak havalarda sokak hayvanları için ev ya da işyerlerinin önüne bir kap su ve mama bırakarak destek olmaları isteniyor.

Sahiplendirme çalışmaları kapsamında ise mayıs ayında 46 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu. Bu sayede, hem belediye hem de vatandaşların duyarlılıklarıyla sokak hayvanlarına sıcak ve güvenli yuvalar sağlanmaya devam ediyor.