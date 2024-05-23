Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan UGETAM (İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik A.Ş.) ile yenilenebilir enerji ve teknik hizmetler alanında yeni iş birliklerini görüşmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Doruk Özdemir ve ilgili personel ile UGETAM yetkilileri katıldı.

Toplantıda, yenilenebilir enerji projeleri, cihaz ve sayaç testleri, kalibrasyon kontrolleri ve nitelikli personel eğitimi gibi konularda yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı. Her iki kurumun yetkilileri, bu alanlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ortak projeler geliştirme fırsatlarını değerlendirdi.

UGETAM yetkilileri, bu iş birliğinin hem Çanakkale Belediyesi hem de UGETAM için büyük faydalar sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, sektördeki en iyi uygulamaların paylaşılmasının ve bu konuda eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çektiler.

"Büyük faydalar elde edeceğiz"

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Doruk Özdemir, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, "UGETAM ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, yenilenebilir enerji ve teknik hizmetler alanında önemli adımlar atmamıza olanak sağlayacak. Ortak projeler ve eğitim faaliyetleri sayesinde, hem kurumlarımız hem de hizmet sunduğumuz vatandaşlar için büyük faydalar elde edeceğiz" dedi.

Toplantının, yenilenebilir enerji projeleri ve teknik hizmetler açısından olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.