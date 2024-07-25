Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sürdürülebilir çevre ve sıfır atık bilincini artırmak amacıyla kapsamlı eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye temizlik personeli ve Çanakkale Hizmet Grupları A.Ş. çalışanlarına sıfır atık eğitimi verildi.

Sıfır atık eğitimlerinin içeriği

Eğitimler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aysun Kavcar tarafından verildi. Kavcar, Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi ve uygulamalarının yanı sıra, Sıfır Atık Projesi, Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ayrı toplanması, Ambalaj Atıkları ve Tıbbi Atıkların Yönetimi, Bitkisel Atık Yağlar, Atık İlaçlar ve Tekstil Atıkları projeleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Belediyenin yükümlülükleri ve uygulamaları

Eğitimlerde ayrıca Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çanakkale Belediyesi'nin yükümlülüklerine değinildi. Çanakkale'nin kent merkezi ve çevresinde uygulanan mavi bayrak projeleri ile iklim değişikliği konuları da gündeme getirildi. Kavcar, atıkların neden ayrı toplanması gerektiğini vurgularken, uygulamaların çevresel ve ekonomik faydalarını da anlattı.

Fikir birliği ve gelecek planları

Sunumun sonunda, personel ile belediye bünyesinde sıfır atık çalışmaları kapsamında yapılması gereken faaliyetler üzerine fikir birliğine varıldı. Bu eğitimlerin, belediye çalışanlarının sıfır atık bilincini artırarak, Çanakkale'de sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar atılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.