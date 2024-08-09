Çanakkale Belediyesi, Çarşı Bölgesi’nde başlatılan yeni atık toplama sistemi hakkında bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan paylaşımda, saatli atık toplama sistemine uyulmadığı için hem çevreye hem de granit yüzeylere zarar verildiği belirtildi. Belediye ekipleri, bu durumun düzeltilmesi için temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeni atık toplama sistemi ve uygulama

Çarşı Bölgesi’nde uygulanan saatli atık toplama sistemi, esnaf ve bölge sakinlerinin atıkları belirli saatlerde hazırlayıp araçlara teslim etmelerini öngörüyor. Çöplerin, konteyner ya da mukavemeti yüksek çöp poşetleri kullanılarak teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çevreye verilen zararlara müdahale

Atıkların düzensiz çıkarılması sonucu çevreye ve granit yüzeylere verilen zarar üzerine Çanakkale Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü tarafından saatli atık toplama programına uymayan işletmelere gerekli işlemler yapıldı.

Temizlik ve duyarlılık çağrısı

Çanakkale Belediyesi, şehir genelindeki temizlik çalışmaları ve atık yönetiminin önemini vurgulayarak, hemşehrilerden çevre sağlığına duyarlılık göstermelerini istedi. Belediye yetkilileri, çevre temizliği ve düzenli atık yönetiminin sağlanmasının kent sağlığı açısından kritik olduğunu belirtti.