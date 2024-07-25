Çanakkale Belediyesi, kent içi toplu ulaşımda vatandaşların maliyetlerini düşürmek amacıyla uygulamaya koyduğu "Ücretsiz ve İndirimli Aktarma Sistemi" hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Aktarma sistemi detayları

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem, belirli süreler içinde otobüs hatları arasında otomatik aktarma yaparak, yolcuların maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Açıklamaya göre, ilk 5 dakikadan sonra 6 ile 20 dakikalar arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

İndirimli ve ücretsiz aktarma koşulları

20 ile 30 dakika arasında yapılan aktarmalarda, normal hat tarifesinin %50 indirimli ücreti uygulanıyor. Öğrenci kartları ile yapılan yolculuklarda, kart ikinci defa kullanıldığında tam biniş olarak değerlendirildiği için aktarma hakkı bulunmuyor. Özellikle Güzelyalı hattı ve Ç9 hattından diğer hatlara ilk 5 dakika koruma süresi sonrası 5 ile 50. dakika arasında ücretsiz aktarma imkanı sunuluyor.

Aktarma sistemi kuralları

Aynı hatlar ve bu hatların ekspres hatlarında aktarma yapılamıyor. Aktarma işlemleri tamamen otomatik olup, araç şoförlerinin müdahale etmesi söz konusu değil. Bu sistem, yolcuların daha uygun maliyetlerle seyahat etmelerini sağlıyor.