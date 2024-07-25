Biga İlçesi, trafik sıkışıklığını hafifletmek amacıyla önemli bir adım atarak Hamdibey Mahallesi ve Adapark çevresinde yol genişletme çalışmalarına başladı. Biga Belediyesi, bu çalışmalarla bölgedeki trafik akışını daha akıcı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yol genişletme çalışmalarının amacı

Biga Belediyesi, ilçe genelinde yaşanan trafik sıkışıklığını hafifletmek için harekete geçti. Hamdibey Mahallesi ve Adapark çevresinde başlatılan yol genişletme çalışmaları, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve araçların daha rahat hareket etmesini sağlamayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Alper Şen'in açıklamaları

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Biga Belediye Başkanı Alper Şen, yol genişletme çalışmalarının daha akıcı ve güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla başlatıldığını belirtti. Başkan Şen, "İlçemizdeki trafik sıkışıklığını hafifletmek adına Hamdibey Mahallesi ve Adapark çevresinde yol genişletme çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar sayesinde daha akıcı ve güvenli bir trafik akışını hedefliyoruz. Çalışmalar sırasında oluşabilecek geçici rahatsızlıklar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

Uzun vadeli çözüm hedefi

Başkan Şen, yol genişletme çalışmalarının ilçenin trafik sorununa uzun vadeli bir çözüm getirmesini umduklarını belirterek, bu süreçte gösterilen sabır ve anlayış için vatandaşlara teşekkür etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha rahat ve güvenli bir trafik düzenine kavuşması bekleniyor.