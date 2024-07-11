Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın Temmuz ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Melih Akyıl başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, göreve geldiklerinde ortaya koydukları hayallerin artık gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Projelerinin somut birer gerçeklik kazandığını vurgulayan Doğan, "Biga'mızı ikinci yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz" dedi.

Ekonomik veriler değerlendirildi

Biga TSO Meclis Başkanı Melih Akyıl, ekonomideki mevcut durumu eleştirerek, çek senet geri dönüşlerindeki olumsuz tabloya dikkat çekti. Kooperatiflerin sayısının azalması ve tarım sektöründeki iklim değişikliği sorunlarına değinen Akyıl, hükümetin bu konularda doğru adımlar attığını belirtti.

Sigortacılıkta yeni düzenlemeler

Meclis üyelerine sigortacılık sektöründe yaşanan güncel gelişmeler hakkında bilgi veren Biga TSO Meclis Üyesi Canberk Tarhan, sektördeki düzenlemelerin takibinin önemini vurguladı.

Çalışmaların odak noktası büyük projeler

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, göreve geldiklerinde gündeme getirdikleri büyük projelerin takibini sürdürdüklerini ve birçok önemli işi hayata geçirdiklerini ifade etti. Yat İmalatı İhtisas Serbest Bölgesi ve Karabiga Yat ve Konteyner Limanı gibi projelerin yatırım süreçlerinde olduklarını belirten Doğan, Biga'nın altyapısını güçlendirme hedeflerine devam ettiklerini söyledi.

Yeni okullar ve fuar planları

Biga'da açılması planlanan yeni okullar ve Ekim ayında düzenlenecek Biga Fuarı hakkında bilgi veren Şadan Doğan, eğitim ve fuarcılık alanında ilçenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şadan Doğan'ın açıklamalarıyla toplantı sona erdi, Biga'nın geleceği için umut verici projeler masaya yatırıldı.