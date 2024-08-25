Çanakkale Boğazı ve Adalar Hattı'nda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., 24 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm hatlarda yeni ücret tarifesine geçildiğini ve Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, artan maliyetlerin deniz ulaşımındaki fiyatlara yansıdığı ve bu nedenle %40 oranında bir artış yapıldığı belirtildi. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında otomobil geçiş ücreti 570 TL’den 795 TL’ye yükseldi.

Yaya geçiş ücretleri değişmedi

Yeni ücret tarifesine göre, yaya yolcu bilet fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı. Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlara sunulan ‘%50 indirimli geçiş avantajı’ da korunmaya devam ediyor. Adakart sahipleri için geçiş ücreti 397,50 TL olarak belirlendi.

GESTAŞ, yaptığı açıklamada, artan maliyetlerin şirketin deniz ulaşım hizmetlerine yansıdığını ve bu nedenle fiyat artışının zorunlu hale geldiğini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edilerek, yeni tarifenin 24 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Bozcaada Hattı'nda fiyat artışı

Bozcaada hattındaki fiyat artışının nedeni olarak, artan işletme maliyetleri gösterildi. Şirket, bu artışın kaçınılmaz olduğunu ve deniz ulaşımını sürdürülebilir kılmak adına bu kararın alındığını vurguladı.

Yeni ücret tarifesi ve uygulamalarla ilgili ayrıntılar GESTAŞ'ın resmi web sitesinden ve ilgili iletişim kanallarından takip edilebilir.