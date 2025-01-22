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Yoğun sis in etkisinin azalmasıyla birlikte boğaz trafiğinin yeniden açılması bekleniyor. Yetkililer, deniz trafiğinin güvenli bir şekilde yeniden başlatılması için gerekli kontrollerin devam ettiğini belirtti.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönünden boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsiz aracılığıyla uyardı. Boğaz trafiğinin kapatıldığı duyurulurken, gemiler demir bölgelerinde beklemeye alındı.

Çanakkale Boğazı ’nda etkisini artıran yoğun sis , deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, saat 06.17 itibarıyla boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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