Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, saat 06.17 itibarıyla boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Yetkililerden telsiz uyarısı
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönünden boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsiz aracılığıyla uyardı. Boğaz trafiğinin kapatıldığı duyurulurken, gemiler demir bölgelerinde beklemeye alındı.
Trafik durumu yakından takip ediliyor
Yoğun sisin etkisinin azalmasıyla birlikte boğaz trafiğinin yeniden açılması bekleniyor. Yetkililer, deniz trafiğinin güvenli bir şekilde yeniden başlatılması için gerekli kontrollerin devam ettiğini belirtti.
Kaynak: İHA