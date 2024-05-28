Kocaeli'den Mısır'a seyir halinde olan 184 metre uzunluğundaki 'Aydogan' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı.

Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' römorkörü bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Kurtarma-4 römorkörü ve kılavuz kaptanın refakatinde arızalı gemi, Karanlık Limanı'na demirletildi.

Teknik ekipler arızayı inceleyecek

Limana demirleyen gemiyi teknik ekipler inceleyecek. Geminin ne zaman tamir edilerek tekrar sefere çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Çanakkale boğazı'nda trafik yoğunlaştı

Bu arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda trafik yoğunlaştı. Gemilerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.