Çanakkale Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda bu sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sis nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin geçici olarak çift yönde askıya alındığı duyuruldu.

Bakanlık, güvenlik gerekçesiyle alınan bu tedbirin geçici olduğunu ve görüş mesafesinin düzelmesinin ardından gemi seferlerinin tekrar başlayacağını belirtti.