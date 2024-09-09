Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 119 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı genel kargo gemisi ‘SORMOVSKIY-3063’, makine arızası nedeniyle zor anlar yaşadı. Mersin’den Rusya’ya doğru yola çıkan gemi, Kepez önlerinde arıza yaptı ve bu sebeple Boğaz’da büyük bir operasyon başlatıldı.

Makine arızası sonrası hızla müdahale

Geminin kaptanı tarafından Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılan acil durum bildiriminin ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-13’ ve ‘Türkeli’ römorkörleri bölgeye yönlendirildi. Boğazı geçecek diğer gemilere de arıza hakkında bilgi verilerek güvenlik önlemleri alındı.

Gemi Karanlık Liman’da demirledi

SORMOVSKIY-3063, kılavuz kaptan ve römorkörlerin refakatinde Karanlık Liman demir sahasına çekildi ve burada demirletildi.