Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 23.38’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Ayvacık’a 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu ve sarsıntının 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunda yer alan Edremit Fay Zonu’nda gerçekleştiğini ifade ederek, Marmara ve Kuzey Ege’nin stres biriktirdiğine dikkat çekti. Görür, “Bu körfezde 1944’te 6,8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bölge tarihsel olarak büyük depremlere sahne olmuş bir alan ve stres birikimi devam ediyor” dedi.

Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyo pic.twitter.com/cqM3WsIzrd — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 21, 2025

1944 Edremit Körfezi depremi

Edremit Körfezi, 1944 yılında 6,8 büyüklüğündeki depremle büyük yıkıma uğramıştı. Bu depremde 73 kişi hayatını kaybetmiş, 275 kişi yaralanmış ve 2200’den fazla bina hasar almıştı. Uzmanlar, bölgenin jeolojik olarak aktif bir fay hattı üzerinde bulunduğunu ve geçmişteki depremlerin bugünkü riskler için ipucu verdiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Depremler bizi şaşırtmamalı

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “5.2 büyüklüğündeki deprem önemli. Çünkü bu büyüklükteki bir deprem, 4 şiddetindeki 30 depremin etkisine eşit. Bölge zaten tarihsel olarak birçok yıkıcı deprem yaşamış bir alan. 1953 Manyas Depremi, 1964 Manyas Depremi gibi örnekler bu bölgede depremlerin sık tekrarlandığını gösteriyor” dedi.

Uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresinde bulunan Kuzey Anadolu Fay Zonu'na odaklanırken, Ege Bölgesi’nin de ciddi bir deprem riski taşıdığına dikkat çekiyor. Vatandaşlara, deprem anında ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunuluyor.