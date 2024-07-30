31 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan kesintiler, birçok mahalle ve sokağı kapsayacak. 

Planlı kesintilerden etkilenecek bölgeler

Ayvacık bölgesi

  • 09:00 - 17:00 - AG Tesis Çalışması:

    • Büyükkusun

  • 15:00 - 18:00 - Ağaç Kesim Çalışması:

    • Mıhlı, KızılSu, Bağbaşı, Beykent, Süleyman Demirel, 18 Mart Şehitler

Bayramiç bölgesi

  • 09:30 - 17:00 - AG Direk İlavesi:
    • Bekirler

Ezine bölgesi

  • 09:00 - 16:00 - Bina OG Şalt Bakımı:
    • Seferşah, Ayça, Gümüşçay, Güney, Hitit, Gelincik, Akköy Geçidi, Bahçelievler, Tabakhane, Çay, Ali Saim Kayaalp, Akköy, Osman Gazi, Kocahendek

Lapseki bölgesi

  • 09:00 - 17:00 - AG Tesis Çalışması:
    • Demirli Sahil Sitesi, SuluCa

Merkez bölgesi

Detaylı kesinti listesi

  • Ayvacık: Büyükkusun, Mıhlı, KızılSu, Bağbaşı, Beykent, Süleyman Demirel, 18 Mart Şehitler
  • Bayramiç: Bekirler
  • Ezine: Seferşah, Ayça, Gümüşçay, Güney, Hitit, Gelincik, Akköy Geçidi, Bahçelievler, Tabakhane, Çay, Ali Saim Kayaalp, Akköy, Osman Gazi, Kocahendek
  • Lapseki: Demirli Sahil Sitesi, SuluCa
  • Merkez: İsmetpaşa, Bursa, Mustafa Yücel Özbilgin, Esenler, Cevat Paşa, Karacaören

Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir. Vatandaşların kesinti süresince gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi