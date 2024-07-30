31 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan kesintiler, birçok mahalle ve sokağı kapsayacak.
Planlı kesintilerden etkilenecek bölgeler
Ayvacık bölgesi
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09:00 - 17:00 - AG Tesis Çalışması:
- Büyükkusun
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15:00 - 18:00 - Ağaç Kesim Çalışması:
- Mıhlı, KızılSu, Bağbaşı, Beykent, Süleyman Demirel, 18 Mart Şehitler
Bayramiç bölgesi
- 09:30 - 17:00 - AG Direk İlavesi:
- Bekirler
Ezine bölgesi
- 09:00 - 16:00 - Bina OG Şalt Bakımı:
- Seferşah, Ayça, Gümüşçay, Güney, Hitit, Gelincik, Akköy Geçidi, Bahçelievler, Tabakhane, Çay, Ali Saim Kayaalp, Akköy, Osman Gazi, Kocahendek
Lapseki bölgesi
- 09:00 - 17:00 - AG Tesis Çalışması:
- Demirli Sahil Sitesi, SuluCa
Merkez bölgesi
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09:00 - 13:00 - Ağaç Kesim Çalışması:
- İsmetpaşa, Bursa
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03:00 - 04:00 - OG Manevra İçin Kesinti:
- İsmetpaşa, Mustafa Yücel Özbilgin, Esenler, Cevat Paşa, Karacaören
Detaylı kesinti listesi
- Ayvacık: Büyükkusun, Mıhlı, KızılSu, Bağbaşı, Beykent, Süleyman Demirel, 18 Mart Şehitler
- Bayramiç: Bekirler
- Ezine: Seferşah, Ayça, Gümüşçay, Güney, Hitit, Gelincik, Akköy Geçidi, Bahçelievler, Tabakhane, Çay, Ali Saim Kayaalp, Akköy, Osman Gazi, Kocahendek
- Lapseki: Demirli Sahil Sitesi, SuluCa
- Merkez: İsmetpaşa, Bursa, Mustafa Yücel Özbilgin, Esenler, Cevat Paşa, Karacaören
Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir. Vatandaşların kesinti süresince gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.
Kaynak: Haber Merkezi