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Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir. Vatandaşların kesinti süresince gerekli önlemleri almaları önem arz etmektedir.

ÇOMÜ sualtı teknolojisi programı akredite oldu

ÇOMÜ sualtı teknolojisi programı akredite oldu

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