Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Polis Denizevi Sosyal Tesisleri'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı başkanlığında yapılan toplantıya, Çanakkale merkez mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda, asayiş, trafik, düzensiz göç, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele, okul çevresi ve öğrenci güvenliği ile orman yangınları gibi konular ele alındı.

Şehrin güvenliği tartışıldı

Toplantıda, ilin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve önerilerin değerlendirildiği belirtildi. Emniyet Müdürü Selim Arıcı, toplantının amacının, şehrin güvenliğini artırmak için yerel halkın ve diğer paydaşların görüşlerini almak olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin, polis ile toplum arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve ortak çözümler bulunmasına yardımcı olduğu ifade edildi.