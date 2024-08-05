Çanakkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü, müziğe ilgi duyan gençler için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Çanakkale Gençlik Merkezleri’nde piyano dersleri başlıyor ve 7-29 yaş arasındaki gençler için kayıtlar alınmaya başlandı.

Piyano dersleri için kayıtlar başladı

Çanakkale Gençlik Merkezleri, gençlerin müzik yeteneklerini geliştirmesi için piyano dersleri düzenliyor. 7-29 yaş aralığındaki herkesin katılabileceği bu dersler, müzikle ilgilenenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Derslere katılmak isteyen gençler için başvuru süreci 12 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. İlgilenenlerin, bu tarihe kadar Çanakkale Gençlik Merkezleri’ne başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Hem amatör hem de daha ileri seviyedeki katılımcılar için uygun içerikler sunulacak.