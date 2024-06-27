Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Geyikli'nin turizmdeki potansiyeli ve geleceği ele alındı. Ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri de Tarihi Hamam’ın bulunduğu alana Zeytinyağı Müzesi kurulması planı oldu.

Zeytinyağı müzesi projesi

Başkan Oruçoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Tarihi Hamam’ın bulunduğu alana Zeytinyağı Müzesi yapmayı planladıklarını belirterek, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Esirgemez'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Oruçoğlu, “Geyiklimizin turizm geleceğini konuştuk. Zeytinyağı Müzesi projesi için destek alacağız. Sayın Müdürümüze beldemize gösterdiği ilgi için teşekkür ederim” dedi.

Hedef turizmi canlanlandırmak

Geyikli’de turizmi canlandıracak olan bu proje, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını öne çıkararak, ziyaretçilere zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Müzede, zeytinyağı üretiminin tarihçesi ve süreçleri sergilenecek. Proje hayata geçtiğinde, Geyikli'nin turistik cazibesi artacak.