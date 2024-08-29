AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Taarruz’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine değinerek, bu şanlı mirası daha iyi yarınlara taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Büyük Taarruz’un önemi

Naim Makas, mesajında Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde, Türk milletinin eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu olan bu zaferin, ulusun geleceğine yön veren önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. 30 Ağustos Zaferi’nin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü olarak şanlı tarihimizde yer aldığını ifade etti.

Bağımsızlık vurgusu

Makas, 30 Ağustos Zaferi'nin vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milleti'nin bağımsızlıktan ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ispat ettiğini belirtti. Bu zaferin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda inanç ve iradeyle elde edilen büyük bir başarı olduğunu hatırlatan Makas, milletimizin geçmişten gelen bu mirası daha da ileriye taşımak için her alanda kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi.

Şehitlerimize ve gazilerimize minnet

Makas, mesajında ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti. 30 Ağustos’un, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakârlıkların ve efsanevi kahramanlıkların bir simgesi olduğunu belirterek, bu büyük zaferin önemini bir kez daha vurguladı.

Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde, bu tarihi zaferin gururu ve azmiyle Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Makas, milletin her zaman bu ruhla hareket edeceğini ifade etti.