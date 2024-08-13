Çanakkale Savaşları sırasında destan yazan 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey, 13 Ağustos 1915 tarihinde şehit oldu. Çanakkale Boğazı’nı geçemeyen İtilaf Devletleri, Gelibolu Yarımadası’na karadan çıkarma yaptıktan sonra büyük bir direnişle karşılaştı. Bu dönemde, ailesinden aldığı mektubun ardından, çadırının yakınlarına düşen top mermisi sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Avni Bey, Çanakkale’nin en kahraman isimlerinden biri olarak anılmaktadır. Hüseyin Avni Bey’in kahramanlığı, Çanakkale’nin unutulmaz anılarından biri olarak hafızalarda yer edindi.

Hüseyin Avni Bey’in şehadeti

Hüseyin Avni Bey, 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan Anzak çıkarmalarına karşı 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal’in emrinde 57. Alay’ı komuta etti. Çanakkale Savaşları’nın en kritik dönemlerinde, özellikle Ramazan ayında, büyük bir cesaret ve fedakârlık gösterdi. 13 Ağustos 1915 tarihinde, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, 57. Alay Ordugahı’na isabet eden top mermisi sonucu şehit oldu. Bu tarih, Çanakkale’nin en kanlı çarpışmalarından birine denk geldi.

Çanakkale’deki zorluklar

Çanakkale muharebeleri sırasında Ramazan ayı Temmuz ve Ağustos’a denk geldi. Bayram öncesinde, 9 ve 10 Ağustos 1915 tarihlerinde kazanılan zaferler, bu dönemin önemini artırdı. Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal’in önderliğinde Conkbayırı’nda büyük bir zafer elde edildi. Ancak, 13 Ağustos’ta yaşanan top mermisi saldırısı, Hüseyin Avni Bey’in şehadetine yol açtı.

Atatürk’ün anısı ve şehadetin ardından

AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, Hüseyin Avni Bey’in şehadetinin ardından, 57. Alay’ın yerine Binbaşı Murat Bey’in vekâleten atandığını ve bu dönemdeki kahramanlık mücadelesinin önemini vurguladı. Dr. Sabah, Hüseyin Avni Bey’in şehit olmadan önce ailesinden bir mektup aldığını ve çocuklarının bu bayramı babalarıyla geçirmek istediğini belirtti. Ancak, bu buluşmanın gerçekleşmediğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Avni Bey’i temiz yürekli ve dindar bir insan olarak nitelendirirdi. Atatürk, 57. Alay’ın kahraman komutanını çok sevdi ve şehadet haberini aldıktan sonra derin bir üzüntü yaşadığı biliniyor.