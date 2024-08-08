Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çavuşköy, yıllık 20 ton fındık üretimiyle dikkat çekiyor. Köy halkının büyük bir kısmı geçimini fındık yetiştiriciliği ile sağlıyor. Üretici Ekrem Taşkın, fındıkların lezzetli olduğunu ve yaklaşık 45 yıl önce Karadeniz bölgesinden getirdikleri fındık fidanlarıyla Çavuşköy’de üretime başladıklarını belirtti.

Fındık Üretiminde Artış Beklentisi

Üretici Ekrem Taşkın, “O günden sonra köyümüzde herkes geçimin büyük bir kısmını fındıktan karşılıyor. Fındık hasadına sayılı günler kaldı ve köyümüzden yıllık 15 ila 20 ton fındık yetişiyor. Şu an köyümüzde inşaatı devam eden gölet çalışması da bitince, fındık üretimi daha da artacak. Geçmişte orman kesimiyle geçinen köy halkı, artık fındık yetiştiriciliği ile ekonomik olarak daha güçlü hale geldi” dedi.