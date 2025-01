İzmir'de hissedilen depremin herhangi bir yıkıma ya da can kaybına mal olmadığına dair AFAD açıklama yaptı. AFAD'ın açıklaması şöyle: "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: HABER MERKEZİ