Çanakkale Nilüfer Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü, aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşıyor. Bu durumu engellemek amacıyla yeni bir isale hattı inşa edilerek, her gün su biriktirilecek depodan göle aktarılacak.

Nilüfer Gölü'nün önemi ve özellikleri

Türkiye'de az sayıdaki nilüfer göllerinden biri olan Biga'nın Kalafat köyü yakınlarındaki Nilüfer Gölü, 3 dekar büyüklüğündedir ve 1,5 dekarında beyaz nilüfer çiçekleri yetişmektedir. Göl, paleoklimatolojik çalışmalar için önemli bir arşiv niteliği taşımaktadır. Nisan ayının ortalarında çiçek açan göl, çevresindeki ahşap yollar sayesinde ziyaretçilere 360 derece gezme imkanı sunmaktadır.

Kuraklık ve su kaybı

Göl, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle günde 5 ton su kaybetmektedir. Bu durum, Biga Belediyesi, Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve yerel iş adamlarının desteğiyle yaklaşık 18 yıl önce başlatılan su takviyesi projeleriyle hafifletilmeye çalışılmıştır. Ancak artan hava sıcaklıkları, mevcut sistemlerin yetersiz kalmasına neden olmuştur.

Yeni su takviyesi projesi

Gölün su seviyesinin 30 santimetreye düşmesiyle, Nilüfer Gölü Orman Park işletmesi 50 tonluk bir depo inşa etti. Bu depodan günlük 10 ton suyun göle aktarılması planlanmaktadır. Bu sayede gölün seviyesi artırılarak nilüfer çiçeklerinin sezon boyunca korunması hedeflendiği açıklandı.

İşletme sahibi Volkan Erel'in açıklamaları

Nilüfer Gölü Orman Park tesis işletmecisi Volkan Erel, su seviyesinin temmuz ayından itibaren düştüğünü belirterek, mevcut depodan günde sadece 3 saat su verebildiklerini, bu yüzden derin kuyu yapmayı planladıklarını söyledi. Erel, "Su seviyesini 30 santimetre yükseltirsek, nilüfer çiçekleri yaprak seviyesine gelebiliyor. Şu an açıyor ama tamamı görülemiyor. Günlük 10 ton su aktarımı ile çiçekler eylül ve ekim ayına kadar sürekli görülecek" dedi.