Dün saat 15.00 civarında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Müdahale çalışmaları

Yangın, gece saat 22.00 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Ancak karanlık çöktükten sonra gece görüşlü helikopter devreye girdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda hava aracı yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gece görüşlü helikopter ve hava araçlarının rolü

Yangının gece boyunca yayılmasını engellemek için kullanılan gece görüşlü helikopter, müdahalenin etkinliğini artırdı. Sabah saatlerinde ise hava araçlarının sayısının artırılmasıyla yangının daha hızlı kontrol altına alınması hedefleniyor.