Çanakkale'nin deniz ürünleri açısından ünlü sardalyası, bu yılın en lezzetli ve yağlı dönemine girdi. Ekim ayına kadar devam edecek bu dönemde, sardalyanın kilogram fiyatı 100-200 lira arasında değişiyor ve yaz sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Ekim'e kadar süren lezzet

Çanakkale sardalyası, yaz mevsiminde en yağlı ve lezzetli halini alıyor. Özellikle amatör ve küçük tekneli balıkçılar tarafından yoğun olarak avlanan sardalya, Çanakkale'nin bu dönemde en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor. Tavada kızartılan veya ızgarada pişirilen sardalya, asma yaprağına sarılarak da hazırlanabiliyor. Aynı zamanda konserve ve tuzlama yöntemiyle her mevsim tüketicilere ulaştırılabiliyor.

Besin değeri ve lezzet özellikleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Doç. Dr. İbrahim Ender Künili, sardalyanın Çanakkale bölgesinde beslenme ve üreme dönemlerinde besleyiciliğinin arttığını vurguladı. Künili, sardalyanın yağlanma döneminde omega-3 yağ asitleri bakımından zenginleştiğini ve bu özelliğin bölgedeki mikro canlılar ve plankton çeşitliliği ile ilişkilendirildiğini belirtti.

Tarihçesi ve popülerliği

Sardalyanın geleneksel olarak Çanakkale'de uzun yıllardır tüketildiğini belirten Künili, bölge halkının sardalyayı tuzlama ve konserve yöntemiyle kış aylarında da tükettiğini söyledi. Endüstriyel firmalar tarafından da sunulan sardalya, yaz mevsiminde geniş tüketici kitlesine ulaşarak beğenilerek tüketiliyor.

Pazar durumu

Çanakkale Balık Hali esnafı Doğan Uyar, sardalyanın mangalda ızgarada ve fırında pişirilerek tüketilebilen bir tür olduğunu ifade etti. Uyar, sardalyanın bu dönemde uygun fiyatıyla piyasada bolca bulunduğunu ve taze olarak sofralara ulaştırıldığını dile getirdi.