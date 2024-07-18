Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Siirt'e geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kahramanlıkların izinde bir yolculuk

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan mobil müze, Siirt'te yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların yanı sıra savaştan kalma objeleri inceleme fırsatı buldu. Proje koordinatörü Engin Karataş, müzenin içeriği hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verdi.

Protokolden müze ziyareti

Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ile birlikte müzeyi gezdi, ziyaretçilerle bir araya geldi. Vali Kızılkaya, müzenin Çanakkale ruhunu Siirt'e taşıdığını vurguladı.

Çanakkale Ruhunu Siirt'e taşıyan müze

Vali Kızılkaya, "Siirt'ten bu sene 200'e yakın öğrenci kardeşimizi Çanakkale'ye gönderdik. Orada dedelerini ziyaret ettiler ama alan başkanlığımız bundan çok daha iyisini yaparak Çanakkale'yi bize buraya getirdi. Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan gençlerimiz, evlatlarımız dedelerini burada yad etme fırsatı yakaladı. Bu vesileyle 2 gün boyunca çocuklarımızla birlikte müzeyi ziyaret edeceğiz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.