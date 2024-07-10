Çanakkale Savaşları Tarihi Araştırmacısının Son Yolculuğu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 76 yaşında vefat eden Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aldoğan, Çanakkale muharebeleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Muharebelere adanmış bir hayat

Şahin Aldoğan, Deniz Harp Okulu'ndan 1969'da mezun olduktan sonra 50 yılı aşkın bir süre Çanakkale muharebeleri üzerine çalıştı. Emekli deniz subayı olan Aldoğan, bu süreçte "Siperin Ardı Vatan" başta olmak üzere birçok kitap yazdı ve sayısız öğrenciye rehberlik etti. Özellikle genç kuşaklara Çanakkale Savaşları'nın önemini anlatmayı misyon edindi.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve Gelibolu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde vefat eden Aldoğan için Eceabat'ın Büyükanafarta köyü meydanında öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Aldoğan'ın ailesi, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, alan kılavuzları, Deniz Harp Okulu'ndan arkadaşları, yakınları ve köy halkı katıldı.

Son yolculuk

Cenaze namazının ardından Şahin Aldoğan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzda taşınarak cenaze aracına konuldu. Vasiyeti üzerine Aldoğan'ın cenazesi, 7. Tümen 21. Alay'dan Çanakkale Savaşları gazisi Hüseyin Akdoğan'ın Büyükanafarta köyündeki mezarının yanına defnedildi.