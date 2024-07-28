Su fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşları alternatif su kaynaklarına yöneltti. Özellikle geçim sıkıntısı yaşayan birçok kişi, içme suyu ihtiyacını sokak çeşmelerinden karşılamaya başladı. Damacana su fiyatlarının 100 liranın üzerine çıkması, sokak çeşmelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Damacana su fiyatları rekor kırdı

Son zamanlarda bir damacana suyun fiyatı 100 liranın üzerine çıktı. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşlar için ciddi bir ekonomik yük oluşturdu. Alternatif su kaynakları arayışında olan vatandaşlar, kentte bulunan sokak çeşmelerine yöneldi.

Su ihtiyacı ve alternatifler

Sokak çeşmelerinin önünde oluşan kuyruklar, su fiyatlarındaki artışın halk üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Ancak yaz aylarında su kaynaklarının azalması, sokak çeşmelerinin bazı günlerde susuz kalmasına neden oluyor. Bu durum, vatandaşların suya erişimini daha da zorlaştırıyor.