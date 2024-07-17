Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polislerin oluşturduğu koro, ‘Çanakkale Türküsü’ klibiyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Ordu’nun tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirilen çekimlerde, her polis memuru bağlama, flüt ve kemençe eşliğinde türküye hayat verdi. Koroda, polis memurlarının yanı sıra komiser, başkomiser, başpolis, 2. sınıf emniyet müdürü, 4. sınıf emniyet müdürü ve bekçiler de yer aldı. Bu çeşitlilik, klibin daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağladı.

Tarihi ve turistik mekanlarda çekim

Çekimler, Ordu’nun çeşitli tarihi ve turistik bölgelerinde yapıldı. Bu mekanların güzelliği, klibin görsel zenginliğini artırırken, türkünün duygusal etkisini de pekiştirdi. Polislerin, müziğin farklı enstrümanlarıyla türküye eşlik etmesi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve olumlu yorumlar aldı.

Emniyet Müdürlüğünden anlamlı mesaj

Ordu Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale Türküsü klibini sosyal medya hesaplarından paylaşarak anlamlı bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Tarihin her döneminde vatan topraklarını korumak ve kollamak için önüne konan engelleri aşan bu milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde; huzur, güven, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edecek ve bağımsızlık ruhunu aynı kararlılık, aynı azimle ilelebet yaşatacağız" ifadelerine yer verildi.